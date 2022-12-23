Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии (СПИСОК)

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
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Игоря БЕЛКОВСКОГО (род. 18.06.1965 — ум. 11.12.2022);
Вадима ЛЕОНОВА (род. 29.02.1960. — ум.16.11.2022);
Роланда ЮРГАЙТИСА (род. 11.11.1975. — ум. 17.11.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 21 декабря.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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