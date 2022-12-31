Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии (СПИСОК)

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
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Ильи ТАРАНЮКА (род. 28.01.1982. — ум. 16.12.2022);
Мариса ФРЕЙСА (род. 10.08.1960. — ум. 14.12.2022);
Гайды ДРУНКИ (род. 24.11.1936. — ум. 02.12.2022);
Бируты БОГДАНОВИЧИ (род. 16.01.1958. — ум. 29.11.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 28 декабря.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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