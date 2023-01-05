Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии (СПИСОК)
Foto: LETA

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

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Антона РУТКАУСКАСА (род. 03.05.1948. — ум.13.12.2022);

Эрика АУГУЛИСА (род. 22.01.1966. — ум. 26.12.2022);

Яниса БЕЛОКУРОВА (род. 27.05.1957. — ум. 29.12.2022);

Улдиса ВИГАНТСА (род. 19.03.1962. — 31.12.2022).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 3 января.

Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

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