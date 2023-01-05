Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии (СПИСОК)

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Антона РУТКАУСКАСА (род. 03.05.1948. — ум.13.12.2022);
Эрика АУГУЛИСА (род. 22.01.1966. — ум. 26.12.2022);
Яниса БЕЛОКУРОВА (род. 27.05.1957. — ум. 29.12.2022);
Улдиса ВИГАНТСА (род. 19.03.1962. — 31.12.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 3 января.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.