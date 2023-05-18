Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии (СПИСОК)

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Вячеслава ЧИРКАНОВА (род. 20.07.1963. — ум. 25.04.2023);
Александра КОВАЛЕНКО (род. 05.08.1986. — ум. 29.04.2023);
Владимира КИСЕЛЕВА (род. 17.11.1968. — ум. 01.05.2023);
Андрия КРОМСКЕГО (род. 19.04.71. — ум. 26.04.2023).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела будут кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 16 мая.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.