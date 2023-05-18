Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии (СПИСОК)
Foto: Shutterstock

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

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Вячеслава ЧИРКАНОВА (род. 20.07.1963. — ум. 25.04.2023);

Александра КОВАЛЕНКО (род. 05.08.1986. — ум. 29.04.2023);

Владимира КИСЕЛЕВА (род. 17.11.1968. — ум. 01.05.2023);

Андрия КРОМСКЕГО (род. 19.04.71. — ум. 26.04.2023).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела будут кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 16 мая.

Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

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