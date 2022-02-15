Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
Марты БИГЕСТАНЕ (род. 10.03.1940. — ум.14.01.2022);
Геннадия СИТНИКОВА (род. 13.09.1947. — ум. 16.01.2022);
Юрия ВЛАДИМИРОВА (род. 13.02.1956. — ум. 15.01.2022);
Ария БУМБИЕРИСА (род. 23.10.1964. — ум. 07.11.2021);
Инесе МАРКАУСКИ (род. 20.02.1960. — ум. 22.01.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела были кремированы, а урны с прахом можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
Также SIA Karāls plus просит отозваться родственников умерших латвийцев:
Виестура МАЦКЕВИЧА (род. 13.01.1940 (Талси) — ум. 20.12.2021);
Елены КУМАЧЕВОЙ (род. 27.12.1928 (Россия) — ум. 11.12.2021);
Вадима АРТЮХОВА (род. 16.01.1966 (Рига) — ум. 23.11.2021.);
Раисы КОЗЛОВОЙ (род. 02.09.1940 (Россия) — ум. 10.12.2021);
Вадима ПИЛИПЕНКО (род. 01.07.1963 (Рига) — ум. 02.11.2021);
Инны ПИЛИПЕНКО (род. 30.05.1938 (Россия) — ум. 01.09.2021).
Родственников просят обращаться по бесплатному телефону: 80007044.