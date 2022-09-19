Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
Светланы ОВСЯННИКОВОЙ (род. 29.07.1953. — ум. 02.09.2022);
Вилниса САУЛИТИСА (род. 28.04.1966. — ум. 22.08.2022);
Ивара ЛИБЕРТСА (род. 02.07.1954. — ум.16.08.2022);
Светланы ЯЛИНЦЕВОЙ (род. 09.05.1958. — ум. 19.08.2022);
Алексея КОСТРОВА (род. 27.03.1966. — ум. 27.08.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела были кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 15 сентября.
Урны с прахом можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.