Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии
Foto: F64

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

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Светланы ОВСЯННИКОВОЙ (род. 29.07.1953. — ум. 02.09.2022);

Вилниса САУЛИТИСА (род. 28.04.1966. — ум. 22.08.2022);

Ивара ЛИБЕРТСА (род. 02.07.1954. — ум.16.08.2022);

Светланы ЯЛИНЦЕВОЙ (род. 09.05.1958. — ум. 19.08.2022);

Алексея КОСТРОВА (род. 27.03.1966. — ум. 27.08.2022).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела были кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 15 сентября.

Урны с прахом можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

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