Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
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Олега ЧИСТЯКОВА (род. 04.10.1970. — ум. 07.10.2022);
Гвидо КАВЕЦКИСА (род. 16.05.1959. — ум. 05.10.2022);
Фаины КИНДЗЕРСКОЙ (род. 15.02.1941. — ум. 30.09.2022);
Натальи БАЖЕНОВОЙ (род. 12.05.1956. — ум. 28.09.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела будут кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 10 и 11 октября.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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