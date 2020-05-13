Просят отозваться родственников умерших рижанок и жительницы Юрмалы

Бюро ритуальных услуг просят отозваться родственников умерших жителей Риги и Юрмалы.
Похоронное агентство Karāls Plus разыскивает родственников умерших рижанок:
Зинаиды АНДРЕЕВОЙ (род. 16.02.1953 — ум. 19.04.2020);
Зои ГАГЕМАНЕ (род. 03.03.1924 — ум. 10.04.2020);
Тамары СОКОЛОВСКОЙ (род. 14.03.1946 -ум. 11.04.2020).
По вопросам, связанным с погребением, просьба звонить по телефону 80007044.
Юрмальное бюро ритуальных услуг SĒRU NAMS просит отозваться родственников ГУНТЫ СТАНЕВИЧИ (род. 10.09.1975 — ум. 06.05.2020).
Связаться с похоронным агентством можно по телефону 67732236.