Просят отозваться родственников умерших рижанок и жительницы Юрмалы
Foto: LETA

Бюро ритуальных услуг просят отозваться родственников умерших жителей Риги и Юрмалы.

Похоронное агентство Karāls Plus разыскивает родственников умерших рижанок:

Зинаиды АНДРЕЕВОЙ (род. 16.02.1953 — ум. 19.04.2020);

Зои ГАГЕМАНЕ (род. 03.03.1924 — ум. 10.04.2020);

Тамары СОКОЛОВСКОЙ (род. 14.03.1946 -ум. 11.04.2020).

По вопросам, связанным с погребением, просьба звонить по телефону 80007044.

Юрмальное бюро ритуальных услуг SĒRU NAMS просит отозваться родственников ГУНТЫ СТАНЕВИЧИ (род. 10.09.1975 — ум. 06.05.2020).

Связаться с похоронным агентством можно по телефону 67732236.

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