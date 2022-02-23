Просят отозваться родственников умерших супругов из Юрмалы
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Юрмальское бюро ритуальных услуг Sēru nams (ул. Райня,1) просит отозваться родственников умерших жителей Юрмалы:

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Александра ЛИНДЕНЕРА (род. 07.01.1945 — ум. февраль 2022);

Маргариты ЛИНДЕНЕР (род. 02.01.1945 — ум. февраль 2022).

Информацию можно получить по телефону 67732236.

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