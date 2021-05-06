Просят отозваться родственников умерших жителей Юрмалы
Foto: LETA

Бюро ритуальных услуг SĒRU NAMS просит отозваться родственников умерших жителей Юрмалы:

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Юрия ВАСИЛЬЕВА (род.27.01.1958 — ум. 28.04.2021);

Пелагеи ТИМОФЕЕВОЙ (род. 01.11.1936 — ум. 17.04.2021).

Родственников просят обращаться по телефону 67732236. Адрес бюро: Юрмала, ул. Райня, 1.

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