Просят отозваться родственников умерших жителей Юрмалы
Foto: LETA

Юрмальское бюро ритуальных услуг Sēru nams (ул. Райня,1) просит отозваться родственников умерших жителей Юрмалы:

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Харалда РУГЕНСА (род. 06.11.1966 — ум. 15.12.2021);

Александра СЕМЕНОВА (род. 09.11.1996 — ум. декабрь 2021 года)

Информацию можно получить по телефону 67732236.

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