Просят отозваться родственников умерших жителей Юрмалы

Юрмальское бюро похоронных услуг SĒRU NAMS просит отозваться родственников двух скончавшихся в апреле этого года жителей Юрмалы.
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Андрея ЭЛЬВИХА (род. 04.06.1970 — ум. 13.04.2023), ранее проживавшего в Юрмале по ул. Саулес 10;
Александры ЕВМЕНТЬЕВОЙ (род 20.10.1941 — ум. 28.04.2023), проживавшая по ул. Артилерияс 11 — 77 в Юрмале
Обращаться за информацией в бюро по телефону 67732236, а также по адресу: Юрмала, ул. Райня 1.
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