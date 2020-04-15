Просят отозваться свидетелей трагической аварии на Югле
Foto: F64

Как уже сообщалось, 9 апреля, в 16.20, в Риге, на пересечении Бривибас гатве и ул. Балтэзера произошло трагическое ДТП: водитель управлявший VW Touareg, врезался в металлическое ограждение, в столб освещения, а затем сбил прохожую, которая от полученных травм скончалась на месте аварии.

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Госполиция просит отозваться очевидцев происшествия, а также водителей, у которых в машинах установлены видеорегистраторы, зафиксировавшие момент аварии.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086976, 26653618 или 110.

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