Протесты возле бывшего велотрека "Марс": полиция завела дела на протестующих

Госполиция начала несколько административных дел по факту несанкционированных протестов против вырубки деревьев на территории бывшего велотрека "Марс", что на ул. Бривибас. Ни один из участников несанкционированного пикета не задержан.
В пресс-центре Госполиции сообщили, что полицейские прибыли по указанному адресу, реагируя на вызов о возможном нарушении правил общественного порядка, а также создании помех для дорожного движения.
С учетом того, что участники акции протеста против вырубки деревьев и строительства нового здания Службы госбезопасности разными способами и осознанно мешали и даже блокировали движение на одной из центральных магистралей Риги, находились на проезжей части, когда на светофоре горел красный свет, полицейским пришлось заниматься регулированием движения.
В Службе госбезопасности отметили, что очистка территории от деревьев и кустов проходит согласно ранее утвержденному графику.