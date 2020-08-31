Протесты возле бывшего велотрека "Марс": полиция завела дела на протестующих
Foto: LETA

Госполиция начала несколько административных дел по факту несанкционированных протестов против вырубки деревьев на территории бывшего велотрека "Марс", что на ул. Бривибас. Ни один из участников несанкционированного пикета не задержан.

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В пресс-центре Госполиции сообщили, что полицейские прибыли по указанному адресу, реагируя на вызов о возможном нарушении правил общественного порядка, а также создании помех для дорожного движения.

С учетом того, что участники акции протеста против вырубки деревьев и строительства нового здания Службы госбезопасности разными способами и осознанно мешали и даже блокировали движение на одной из центральных магистралей Риги, находились на проезжей части, когда на светофоре горел красный свет, полицейским пришлось заниматься регулированием движения.

В Службе госбезопасности отметили, что очистка территории от деревьев и кустов проходит согласно ранее утвержденному графику.

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