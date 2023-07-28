Против подозреваемого в убийстве Русиньша начаты новые процессы, оцениваются возможные нарушения со стороны трех прокуроров

Прокуратура приняла решение начать новые уголовные процессы в отношении Леона Русиньша, который подозревается в убийстве бывшей жены. Кроме того, будут оцениваться возможные дисциплинарные нарушения, допущенные двумя прокурорами, а также возможные нарушения норм этики со стороны еще одного прокурора.

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Как отмечают в пресс-центре прокуратуры, в ходе проверки оценивалась законность, соразмерность и своевременность действий ответственных должностных лиц прокуратуры при исполнении возложенных на них обязанностей.

Для того, чтобы сделать объективные выводы, в ходе проверки был принят ряд разъяснений от должностных лиц, в том числе о взаимном сотрудничестве и общении относительно хода рассмотрения заявления женщины от 15 сентября 2022 года, результатов его рассмотрения и контроля, а также общение прокурора с адвокатом убитой женщины.

Проверка выявила основания для передачи в Аттестационную комиссию прокуроров материалов о факте возможного дисциплинарного нарушения двумя прокурорами и об оценке действий одного прокурора в части возможных нарушений норм Кодекса этики прокуратуры Латвии.

В Генпрокуратуре возбуждено два уголовных дела, в том числе по факту предполагаемых уголовных преступлений, совершенных Русиньшем на парковке торгового центра Sēlija — преследование и угрозы убийством, а также причинение тяжких телесных повреждений.

Напомним, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.

Леонс Русиньш объявлен в международный розыск.