Против приютившей бродячую собаку женщины начат уголовный процесс

В конце февраля в Видземском районном суде в Гулбене будет рассматриваться уголовное дело о краже собаки. Подозреваемая Байба Вилкауша уверена, что спасла собаку.

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Суббота, ранее утро, на улице -22 градуса. Байба с мужем ехали на озеро рыбачить. "Дорогу перебежала собака. Дорога узкая, объехать ее я не могу. Открыла дверь и собака запрыгнула ко мне в машину. Довольная такая, что в тепле", - рассказывает Байба. Людей рядом не было, вблизи был только один дом, хозяйство с вольером. По словам женщины, они остановились рядом, открыли дверь, чтобы выпустить собаку, но она отказалась выходить. Тогда ее отвезли в ближайшую ветеринарную клинику в Огре, чтобы проверить, все ли с животным в порядке. Ветеринары сказали, что с сукой, которой неполный год, все хорошо. Правда, она не чипирована, поэтому узнать владельцев нельзя.

"Мы не знали, что делать, - вспоминает Байба. - Отвезли домой в Марупе и в интернете стали интересоваться, не потерял ли кто собаку. Я убедилась, что собаку держал в клетке (второе фото в альбоме). Там ни собачьей будки, ничего. Я считаю, что собаку нужно держать в подходящих условиях. Об этом я сообщила женщине, которая заявила, что это она хозяйка".

Собака провела в Марупе месяц. Байба отглистовала ее, вакцинировала, стерилизовала и чипировала, зарегистрировав на свое имя в регистре домашних животных Латвийского центра сельскохозяйственных данных. Правда своими подозрениями относительно того, что, возможно, животное содержали в неподходящих условиях, она не поделилась с Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС). О своей находке она по телефону сообщила в Мадонский участок полиции, попросила совет, что делать, так как есть опасения, что собаке угрожает опасность. "Они сказали, что нужно звонить в ПВС и что главное позаботиться о том, что собака никому не угрожает, - рассказывает Байба. - Я позвонила в ПВС, мне объяснили, что проверку невозможно провести, если животного нет на месте. Люди, которые называют себя хозяевами, занимаются разведением кур. Я подумала, что мы сможем с ними понять друг друга и договориться".

Однако вскоре в дверь к Байбе постучали. Это были полицейские из Мадоны, которые сообщили, что Байба собаку украла и ее нужно возвратить законному владельцу. С тех пор женщина ничего не знает о судьбе животного, а ее саму обвиняют в краже из вольера — статья 180-я Уголовного закона "Кража в небольшом размере". За данное преступное дение закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до года, принудительные работы или денежный штраф.

Как правильно действовать

В ПВС поясняют: если найденному животному требуется помощь, нужно обратиться к ветеринару, который оценит состояние здоровья и в случае необходимости поможет, а также через регистр выяснит хозяев. Если животное незарегистрировано, то его нужно отвезти в приют, который займется поисками владельцев животного или же нужно сообщить в самоуправление, представители которого сами доставят животное в приют. В свою очередь, если владельцы известны и есть подозрения о неподобающих условиях содержания животного, то нужно обращаться в ПВС.

"Есть множество вариантов, как сообщить владельцам о найденной собаке, в том числе социальные сети. Обязательно нужно было подключать компетентные органы. В ПВС есть специальные структурные подразделения, которые посещают конкретные адреса", - указала представитель ПВС Майрита Риекстиня.

Адвокат удивлена решением полиции

В полиции указывают, что пока суд не принял окончательное решение, комментировать случай Байбы они не могут. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления пострадавшей стороны о возможной краже животного. Сотрудники полиции, расследуя этот случай, усмотрели признаки кражи и в апреле 2021 года передали дело в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование. Прокуратура выдвинула обвинение и направило его в суд для оценки.

Однако адвокат Байбы Гундега Микельсоне, у который имеется опыт в делах, связанных с нарушениями правил содержания собак и других животных, удивлена. "Кража - это когда человек хочет заполучить животное в корыстных целях. В случае Байбы она взяла собаку, потому что ей было ее жаль. Не было ни воды, ни еды, ни укрытия. Разместив собаку у себя, она понесла только траты", - подчеркнула адвокат. Также по ее словам, в деле нет никаких доказательств того, что собака что-то стоила. Поэтому непонятно поведение полиции, которая выбрала самую суровую с юридической точки зрения степень ответственности.