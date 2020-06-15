Провал асфальта в Зиепниеекалнсе, вероятно, вызвала поврежденная сточная труба
Foto: DELFI Aculiecinieks

Провал асфальта в Зиепниеекалнсе, который случился в минувшую пятницу, был, вероятно, вызван поврежденной сточной трубой и сильными ливнями. Об этом агентству LETA рассказала представитель Рижской думы Айра Шмелде.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Представитель самоуправления Инесе Мейере добавила, что официальное заключение и размеры ущерба самоуправление сообщит завтра, 16 июня.

Мейере также рассказала, что владелец пострадавшей автомашины должен обратиться в самоуправление за компенсацией убытков, приложив к заявлению заключение от страховщиков.

Как сообщалось, в пятницу после полудня был получен вызов на улицу Эбельмуйжас, где в образовавшуюся в асфальте яму провалился автомобиль. Находившиеся в транспортном средстве люди выбрались из него своими силами, в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели вытащили авто из ямы.

Другая автомашина частично провалилась в тот же день в яму в микрорайоне Плескодале.

Похожее происшествие случилось неделей раньше на ул. Гертрудес, где в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль марки BMW. В тот раз обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form