Провал асфальта в Зиепниеекалнсе, вероятно, вызвала поврежденная сточная труба

Провал асфальта в Зиепниеекалнсе, который случился в минувшую пятницу, был, вероятно, вызван поврежденной сточной трубой и сильными ливнями. Об этом агентству LETA рассказала представитель Рижской думы Айра Шмелде.

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Представитель самоуправления Инесе Мейере добавила, что официальное заключение и размеры ущерба самоуправление сообщит завтра, 16 июня.

Мейере также рассказала, что владелец пострадавшей автомашины должен обратиться в самоуправление за компенсацией убытков, приложив к заявлению заключение от страховщиков.

Как сообщалось, в пятницу после полудня был получен вызов на улицу Эбельмуйжас, где в образовавшуюся в асфальте яму провалился автомобиль. Находившиеся в транспортном средстве люди выбрались из него своими силами, в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели вытащили авто из ямы.

Другая автомашина частично провалилась в тот же день в яму в микрорайоне Плескодале.

Похожее происшествие случилось неделей раньше на ул. Гертрудес, где в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль марки BMW. В тот раз обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей.