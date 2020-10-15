Проверка на наркотики в школе: на экспертизу доставили шестерых учеников
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В минувший вторник сотрудники полиции при содействии с кинологом и служебной собакой Драко провели по инициативе одной из школ Тукумса проверку, после чего на экспертизу были направлены шестеро учеников, которые подозревались в употреблении наркотических или психотропных веществ.

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Как отмечают в Земгальском региональном управлении полиции, мероприятие профилактического характера проводится в регионе уже не в первый раз. В ходе проверки собака указала на шестерых школьников, а полиция начала шесть процессов об административном нарушении. В настоящее время ожидаются результаты химическо-токсилогического анализа.

В полиции напоминают, что за незаконное приобретение или хранение наркотиков и психотропных веществ в небольшом размере, а также за незаконное употребление наркотических веществ предусмотрен штраф в размере от 50 до 280 евро.

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LETA

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LETA
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