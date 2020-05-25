Проверка в православной церкви: полиция не выявила нарушений, уголовного дела не будет

19 апреля в социальной сети Twitter появилась информация о том, что в одной из лиепайских церквей состоялось тайное богослужение. По данному факту в полиции была начата ведомственная проверка. В минувшую пятницу Госполиция сообщила, что установленные на тот момент ограничения в стране не были нарушены, и принято решение отказать в начале уголовного процесса.

Как отмечает "Курземес вардс", женщина, которая снимала видео, пояснила, что после пасхального богослужения из православного храма в честь Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского выходили несколько десятков человек, по ее словам, около 50. Правда, в упомянутом видеоматериале ничего нельзя было толком рассмотреть.

Настоятель храма, протоиерей Игорь Трофимов подтвердил, что богослужение действительно состоялось, но он опроверг слухи о том, что в нем

участвовали и прихожане. По словам настоятеля храма, участвовали только служители и певчие.

"Двери храма были закрыты, и посетителей не было", — сказал Трофимов.

В полиции, в свою очередь, пояснили, что видеоматериал был снят в темное время суток, и на нем лишь видно, что в одном здании горит свет, но не видно ни одного человека. Настоятель храма также рассказал и полиции, что богослужение 19 апреля состоялось, но в нем участвовали только певчие и персонал храма, а именно, настоятель и дьяконы. Эту же информацию подтвердил и персонал церкви. На основании полученных данных в возбуждении уголовного дела было отказано.