Провинциальный детектив: избил мужчину, угрожал полиции, выпрыгнул из окна
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Госполиция завершила расследование по делу о нанесении тяжких телесных повреждений и оказании сопротивления представителям правоохранительных органов.

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В феврале 2022 года в Вентспилсский участок полиции поступил сигнал о том, что из Пилтене в больницу доставили избитого мужчину. Сотрудники уголовной полиции начали по делу процесс, в ходе которого установили подозреваемого и отправились на его задержание по месту жительства.

В пресс-центре Курземского регионального управления полиции пояснили, что подозреваемый при виде стражей порядка начал проявлять агрессию, оказал им сопротивление, а затем взял со стола складной нож, раскрыл его и стал угрожать расправой. После этого дебошир попытался скрыться, выпрыгнув из окна на втором этаже.

Известно, что ранее задержанный уже попадал в поле зрения органов правопорядка. Против него начали уголовный процесс. Согласно УЗ Латвии, ему может грозить до семи лет лишения свободы с последующим пробационным контролем на три года или без такового.

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