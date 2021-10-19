Проживавшие в Латвии таджики выдавали себя за сотрудников Swedbank: у жертв пытались выманить 30 000 евро
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Полиция Эстонии задержала двух граждан Таджикистана, которые подозреваются в выманивании у жителя Тарту 4000 евро, а также попытке выманить еще почти 26 000 евро.

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14 октября полиция получила информацию, что мошенники пытались выманить у пожилого жителя Тарту почти 26 000 евро. Руководитель криминального бюро Лыунаской префектуры Райн Восман рассказал, что связавшийся с мужчиной мошенник говорил по-русски и представился сотрудником Swedbank. Лжесотрудник банка сказал, что в банке проводится контрольная акция по выявлению нечестных работников.

„Вовлеченного в эту схему мужчину попросили прийти в контору банка, снять со своего счета крупную сумму наличных, передать деньги агенту с обещанием, что их eму потом вернут, — сказал Восман. — Мы развернули полицейскую операцию, чтобы получить как можно больше информации о подозреваемых и одновременно пресечь это мошенничество. Собранная в ходе следствия информация привела полицию на следующий день в Йыхви, где двух подозреваемых в попытке мошенничества задержали прямо на месте преступления у одного из банковских отделений".

Задержанные — два молодых гражданина Таджикистана, которые постоянно проживают в Латвии. Хотя полиции удалось задержать их на месте преступления, до этого мошенникам удалось перевести со счета мужчины 4000 евро.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс, заключение подозреваемых под стражу неизбежно. „Круг лиц, которые организуют подобные мошенничества, шире, и задержанные полицией люди являются лишь одним из звеньев этой преступной схемы. Собранные данные указывают на то, что, оставаясь на свободе, подозреваемые с большой вероятностью сразу же покинули бы Эстонию и у них возникла возможность уклоняться от следствия.

Кроме этого, взятие их под стражу, как мы надеемся, поможет предотвратить похожие преступления в Эстонии и за границей. Но эти двое подозреваемым не являются единственными участниками таких мошенничеств и важно, чтобы наши жители не теряли бдительности. Важно защищать свое имущество от таких мошенников и не предоставлять кому либо доступ к своему счету", — сказала Сакс.

Райн Восман добавил, что по этой схеме в Эстонии в этом году было совершено несколько мошенничеств. "Мы расследуем, есть ли у задержанных связь с совершенными ранее преступлениями и кто является другими возможными членами группировки, организующей эти мошенничества", — сказал полицейский.

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LETA

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