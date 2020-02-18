Псков: гражданин Латвии спровоцировал ДТП, пытаясь попасть в кафе

В минувшее воскресенье, в Пскове, на Крестовском шоссе произошла авария, в результате которой пострадал один человек. Про данным "Псковской Ленты Новостей", виновником ДТП стал житель Латвии, управлявший автомобилем Mercedes Benz.

Пассажир легковушки рассказал полиции, что автомобиль двигался со стороны Ленинградского шоссе к центру города. Затем водитель (1963 г.р.) решил остановиться у кафе. Проехав нерегулируемый перекресток, машина остановилась, пропустив сзади два автомобиля. Убедившись в отсутствии транспортных средств, водитель начал движение задним ходом, проехал перекресток, а затем произошло столкновение.

Водитель VW Golf разворачивалась на перекрестке Крестовского шоссе и улицы Гатчинской, когда стоявший у дороги Mercedes Benz начал движение задним ходом и нанес удар в левую часть автомобиля. Женщина (1990 г.р.), управлявшая VW Golf, получила ушиб головы.

Оба водителя в момент аварии были трезвы. По факту ДТП начата административная проверка.