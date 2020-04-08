Псковская таможня не пропустила в Латвию икону, медали, столовое серебро и сервиз

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ во время проверки на МАПП "Убылинка" (российско-латвийская граница) не пропустили через границу незадекларированный гражданином России товар.

Как отмечает пресс-центр СЗТУ, весь перемещаемый товар направили на экспертизу. Согласно экспертному заключению, фарфоровый сервиз Triptis, созданный в 1949-1960 годах, относится к категории культурных ценностей.

Кроме того, культурными ценностями экспертами признаны: ложки с серебряным покрытием, созданные в середине XX века; ложки из серебряного сплава с содержанием серебра более 84 мас.%, произведенные в Российской Империи в начале ХХ века; ложка из серебряного сплава и золотым покрытием с содержанием золота, созданная в Российской Империи в начале ХIХ века; 8 вилок с серебряным покрытием, произведенных в первой половине XX века; лопатка из серебряного сплава с содержанием серебра и многое другое.

Гражданин Российской Федерации также не задекларировал настольное складное зеркало, созданное в первой половине XX века, отнесенное экспертом к культурным ценностям. Культурной ценностью признана также Казанская икона Божией Матери, датированная 1895 годом и около десятка медалей.

В отношении россиянина возбуждено дело об административном правонарушении.