Пумпурс: в убийстве Ребенока нет логики; орудие убийства Бункуса надо искать на кладбище

В убийстве известного латвийского адвоката Павле Ребенока нет никакой логики. Оно бессмысленно и выбивается их других громких убийств. Об этом в интервью журналу Klubs рассказал бывший начальник Криминальной полиции Валдис Пумпурс.

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Он также не поскупился на критику в адрес полиции и предположил,что орудие убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса — автомат — нужно было искать на Леном кладбище. Он также не исключает, что оружие все еще может лежать на кладбище.

Отвечая на вопрос об убийстве Павла Ребенока, бывший глава Криминальной полиции заявил: "В этом убийстве нет никакой логики. Оно бессмысленно и выбивается из других громких преступлений. Ну для кого в наши дни это насилие, зачем преступникам ухудшать свое положение?

Не знаю, возможно я постарел, но в последние годы я очень критически отношусь к своим бывшим коллегам. Многое меня не устраивает и даже раздражает. Однако в этом случае я рассчитываю на профессионализм. Меня не покидает уверенность в том, что это убийство будет раскрыто, и мы сможем найти ответы на все вопросы", — отметил Валдис Пумпурс, добавив, что это необычное дело, и там есть возможности и полиции, и прокурорам доказать свой профессионализм.

Говоря об убийстве Мартиньша Бункуса, Пумпурс сказал, что на месте преступления полицией были, с его точки зрения, допущены ошибки.

"Есть простые механизмы — нужно максимально ограничить территорию. Она должна быть скрыта от любопытных глаз. Одной машине нужно быть с одной стороны, другой — со второй. Обнести все лентой, и чтоб три дня люди там работали. С собаками, дронами, со всем… Что они там делают? Никто не должен видеть", — считает экс-начальник Криминальной полиции.

Валдиc Пумпурс также заявил, что на Лесном кладбище нужно было искать орудие преступления.

"Можете надо мной смеяться и даже сказать, что я сошел с ума, но я на 100 процентов уверен, что оружие было на кладбище, возможно, оно до сих пор там. Где логика в том, чтобы передвигаться по Риге с автоматом Калашникова? Кому нужен этот кусок железа, который можно купить за 100 — 200 долларов? Оружие там было, оно должно там быть. Возможно, его уже нашли, и профессионалы обо всем знают. Может быть, оперативники уже знают, кто убийца, а кто заказчик", — допустил Валдис Пумпурс.

Он также подтвердил, что недалеко от места убийства Бункуса нашли и вторую сожженную машину, а в кустах — мужскую рубашку. Бывший полицейский не исключает, что это также может быть связано с убийством.

"После убийства Бункуса нужно было перекрыть всю Ригу. Чтобы правительство стояло на ушах", — резюмировал Валдис Пумпурс.