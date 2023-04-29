Пурвциемс: малолетние вандалы разбили за ночь несколько машин; младшему хулигану всего 10 лет

На этой неделе нескольких жителей Пурвциемса ожидал неприятный сюрприз: утром они застали свои припаркованные в окрестностях улицы Детлава Бранткална машины в плачевном виде — где-то было разбиты стекла, где-то сорваны номерные знаки и "дворники", а также повреждена крыша. Ночными хулиганами оказались местные подростки, младшему из которых всего 10 лет.

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Как сообщает Degpunktā, вандалам не повезло, поскольку их удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения.

Патрулируя Пурвциемс, экипаж Видземского управления Рижской муниципальной полиции заметил, что в одной припаркованной машине открыта дверь, а в салоне царит беспорядок. В скором времени подозреваемых удалось задержать, хотя они пытались спрятаться, в том числе и за забором на территории частной собственности.

Ни один из хулиганов не отрицал, что принимал участие в погроме автомобилей, однако они уверяли, что их на это подстрекал лидер группы. По делу начато следствие.