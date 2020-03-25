Пурвциемс: на балконе нашли мужчину, совершившего самоубийство

В ночь на 24 марта в одном из домов по ул. Мадонас в Риге произошла трагедия: добровольно свел счеты с жизнью мужчина. Его тело на 8-м этаже заметили с утра местные жители.

Как отмечает Degpunktā, на место происшествия были вызваны скорая и полиция. Чтобы помочь снять тело, также прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы с автолестницей.

Известно, что мужчина повесился, привязав веревку к перилам балкона. Обстоятельства трагедии расследуются, однако в полиции подчеркнули, что ЧП не связано с преступлением против жизни человека. По делу начат уголовный процесс.