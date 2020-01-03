Пурвциемс: нашлась пропавшая без вести 16-летняя девушка

Паула Лиепиня, пропавшая без вести в Пурвциемсе, вернулась домой здоровой и невредимой, сообщает рижское региональное управление полиции.

Паула Лиепиня (2003 г.р.) была объявлена в розыск рижским региональным управлением полиции. Девушку в последний раз видели 2 января в Риге, на ул. Унияс.

По последним данным, девушка 3 января вернулась домой здоровой и невредимой. Как сообщает полиция, девушка не подвергалась насильственным действиям.

Полиция выражает благодарность всем, кто оказал помощь в розыске девушки.