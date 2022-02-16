Пурвциемс: пьяная женщина на Audi повредила шесть машин и въехала на площадку

В Пурвциемсе в День святого Валентина по вине пьяной женщины, управлявшей автомобилем, произошла авария, в результате которой повреждены шесть припаркованных машин. После этого водитель выехала на зеленую зону, где с начала зимы установлена снежная горка, на которой обычно играют дети.

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Как отмечает Degpunktā, очевидцы рассказали, что сначала женщина врезалась в мусорный контейнер, после чего "срикошетила" в Toyota RAV4. Затем настал черед Chrysler, Peugeot и других авто.

После чего машину, которой управляла пьяная водитель, занесло, и она проехала по зеленой зоне, где местные жители с приходом зимы установили снежную горку. Обычно здесь много детей, но в тот вечер поблизости оказалась лишь одна мама с ребенком, которые успели отойти.

Свидетели вызвали полицию и зафиксировали номера Audi, однако ни водитель, ни ее пассажирка не собирались покидать место происшествия. В организме виновницы ДТП констатировали 1,67 промилле. По делу начаты два административных процесса.