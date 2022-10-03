Пурвциемс: в массовом конфликте в ночном клубе участвовали около 20 человек

Госполиция начала проверку обстоятельства массового конфликта, который произошел ранним утром в минувшую субботу в ночном клубе на ул. Ницгалес. По предположению следствия, в него могло быть вовлечено 15 — 20 человек.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
На сегодняшний день известно, что по факту нанесения телесных повреждений полицией получено одно заявление.
Участок полиции "Тейка" уже начал уголовный процесс и приступил к расследованию обстоятельств ЧП.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.