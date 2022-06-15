Пурвциемс: в серьезном ДТП пострадали два человека, полиция ищет свидетелей
Foto: LETA

Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 13 июня, в 21.43 в Риге, на перекрестке улиц Унияс и Стирну, где столкнулись синий BMW 120 и VW Jetta серого цвета.

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В результате столкновения пострадали водители обоих транспортных средств: с места происшествия их доставили в больницу.

Информацию о ДТП полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.

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