Пурвциемс: возле бара произошла поножовщина из-за женщины, трое раненых

В минувшее воскресенье в Пурвциемсе, возле кафе недалеко от перекрестка улиц Илукстес и А. Деглава произошел конфликт, переросший в поножовщину. По информации Degpunktā, возможно, причиной драматических событий стало чрезмерное употребление алкоголя и женщина.

Как вспоминает свидетельница Валентина, все началось возле входной двери бара: она увидела, как вооруженный ножом мужчина начал конфликт с двумя незнакомцами, затем к ним присоединился и четвертый — ехавший мимо мотоциклист, заметивший опасную ситуацию. Сотрудница бара заперла двери и вызвала полицию. Через 7 минут на место происшествия прибыли три экипажа Госполиции.

В результате конфликта трое из четверых участников драки получили травмы, им потребовалась помощь скорой. Как рассказал заместитель начальника участка полиции "Тейка" Михаил Врублевский, у одного пострадавшего констатирована колотая рана и резаные раны, у второго порезы на руках, у третьего травмы иного характера.

"Мы опросили всех участников конфликта, однако никто не мог ничего объяснить, потому что все находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возможно, конфликт вспыхнул из-за женщины", — предположил Врублевский.

Подозреваемый задержан. Известно, что ранее он был судим и неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время ему грозит уголовная ответственность за нанесение телесных повреждений средней тяжести.