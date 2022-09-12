Путешественникам из Латвии, сбившим насмерть человека в Африке, не придется сидеть в тюрьме

Из далекого Габона пришли новости о латвийских путешественниках, которые летом этого года сбили женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась, а гражданину Латвии Даниэлю Везису за это грозила тюрьма.

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Портал Delfi уже сообщал, что в августе этого года двое путешественников — граждане Латвии Мара и Даниэлс — отправившись в путешествие, сбили в Габоне женщину. После этого путешественникам пришлось пережить немало трудностей, в том числе, финансовых и эмоциональных.

Молодая пара, которая помимо прочего занимается созданием любительских порнофильмов, попросила пожертвовать им деньги на оплату похорон погибшей в результате ДТП женщины, кроме того, средства им были нужны и на оплату проживания в Габоне в ожидании суда.

Адвокат заверил Мару и Даниэлса, что, скорей всего, к ним будет применена пробация на три месяца, а также им нужно будет погасить судебные расходы в размере около 300 евро. Байкер сообщил, что все свои сбережения они уже истратили на похороны погибшей женщины, на проживание, на переводчика, были и другие расходы.

Адвокат уже рекомендовал путешественникам срочно, но осторожно покинуть Габон. "Планируем починить мотоцикл и надеемся, что у нас хватит средств на получение конголезской визы. Надеемся осуществить свою мечту и добраться хотя бы до ЮАР. Но пока ждем окончательного решения суда, официально еще ничего не подтверждено", — объяснил Даниэлс Везис.