"Путин мой друг". Полиция задержала женщину, вывесившую в окне российский флаг

Госполиция задержала женщину, которая вывешивала в окне жилого дома в Торнякалнсе российский флаг и надписи, поддерживающие политику России, например, "Путин мой друг". Об этом сообщает передача Bez Tabu на TV3.

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Задержанную зовут Елена Крейле. Она неоднократно появлялась на публике с сумкой с буквой Z. Как ранее сообщала Re:Baltica, Крейле приходила на митинги против войны в Украине и стояла там с плакатом "Россия, я с тобой", а в день памяти легионеров ее ненадолго задержали у Памятника свободы. Каждый раз, когда она сталкивалась с полицией, у нее при себе были вещи в цветах флага России — например, прикрепленные к куртке белый, синий и красный карандаши.

Начат уголовный процесс об оправдании военных преступлений и 15 административных процессов об использовании запрещенной символики в общественных местах.

Крейле потребовала у журналистов Bez Tabu, чтобы они говорили с ней по-русски, а когда они отказались, прекратила разговор и вернулась к себе в квартиру.

Полиция сняла флаги с ее окон в квартире, а женщину задержала. Журналистам Bez Tabu известно, что полиция будет просить суд об аресте.