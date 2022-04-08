PVD: в Латвии обнаружены 44 алабая с незаконно купированными ушами и хвостами

По сообщению Продовольственно-ветеринарной службы (PVD), при просмотре объявлений на портале ss.com инспекторы обнаружили, что на продажу выставлены среднеазиатские овчарки, у которых, возможно, незаконно купированы хвосты и уши.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чтобы проверить достоверность информации, сотрудники PVD нагрянули с проверками в пять мест содержания собак, расположенных в Кекавском, Цесисском и Талсинских краях. По указанным адресам инспекторы обнаружили среднеазиатских овчарок с купированными ушами и хвостами.

Согласно Закону о защите животных, в Латвии запрещено проведение хирургических операций домашним животным, за исключением собак определенных пород, с целью изменения их внешнего вида, за исключением случаев, когда операция имеет медицинскую цель.



Купирование ушей и хвостов собакам в немедицинских целях в соответствии с законом приравнивается к жестокому обращению с животным.

Несмотря на то, что условия содержания животных во всех пяти местах были хорошими, а санитарно-бытовые требования были соблюдены, инспекторы обнаружили 44 взрослых среднеазиатских овчарки и щенков с купированными ушами и хвостами. Только в одном случае владелец животного смог доказать, что уши и хвосты трем животным были обрезаны в медицинских целях.

Во всех остальных случаях владельцы животных утверждали, что как взрослые собаки, так и щенки, привезенные в Латвию из России или Беларуси, уже были с купированными ушами и хвостами,

но при этом они не могли предоставить сертификаты здоровья, необходимые для ввоза животного в Европейский Союз, или документы, подтверждающие, что операции животным были проведены в стране их рождения. Однако в одном случае в ходе ряда проверок удалось доказать, что незаконное купирование провели в Латвии.

"Самое удивительное, что всех этих животных возили к разным ветеринарам в Латвии и для чипирования, и для вакцинации, но ветеринары делали вид, что не видят, что у животных купированы уши и хвосты", — отметил предтавитель Продовольственно-ветеринарной службы Марциc Улманис.

По его словам, владельцы животных утверждают, что на таких щенков больше спрос и они более успешны на выставках.

"Это означает, что заказчиком этой жестокой, ненужной операции

является не только продавец животного, но и покупатель", — считает Улманис.

В связи с выявленными нарушениями PVD возбудила административные процессы. В двух случаях за констатированные нарушения на владельцев животных наложены штрафы — в одном случае 850 евро, в другом — 1000 евро. В остальных случаях решения о штрафных санкциях еще не приняты.

Наказан будет и ветеринар, причастность к купированию которого удалось доказать. Кроме того, информация об этом ветеринаре будет также передана в Латвийскую общество ветеринарных врачей, которая занимается сертификацией ветеринаров.

Foto: PVD