Пьяная компания избила и ограбила знакомого

В субботу, 15 мая около четырех часов утра в Вецумниеки трое молодых людей и девушка в возрасте от 15 до 20 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили навестить знакомого. Придя в гости, они выбили в доме все стекла, а также избили двух человек. Перед уходом налетчики украли мобильный телефон и деньги.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Один из потерпевших заявил о случившемся в полицию. Стражи порядка незамедлительно выехали на указанный адрес. В тот момент, когда полицейские производили осмотра места происшествия, налетчики вернулись, их задержали.

В отношении молодых людей 2000 г.р., 2001 г.р. и 2004 г.р. и девушки 2005 г.р. избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.