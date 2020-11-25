Пьяная компания избила таксиста и на его машине отправилась в Ригу

В конце прошлой недели Курземское региональное управление полиции (КРУП) получило информацию о том, что пьяная компания остановила под Дундагой такси, высадила водителя и уехала в Ригу. Подозреваемых задержали по дороге на автовокзал.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр КРУП, 22 ноября в полицию поступил сигнал о том, что двое мужчина перемещаются на чужом автомобиле. Полиция установила, что двое мужчин распивали алкоголь и после застолья решили вернуться к себе в Ригу на такси. В машине между водителем и пассажирами начался конфликт, который закончился избиением таксиста.

В итоге, мужчина вырвался и сбежал, а один из хулиганов сел за руль, после чего они продолжили путь. В районе Талси в машине произошел технический сбой, поэтому компания оставила такси и пошла в сторону автовокзала, где их и задержали.

В момент задержания в организме обоих хулиганов констатировали более 3 промилле. Оба ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав. По делу начат уголовный процесс.