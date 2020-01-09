Пьяная компания похитила мотороллер, а затем злоумышленники его сожгли

Управление криминальной полиции Вентспилсского участка полиции завершило расследование дела об ограблении, порче чужого имущества, управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав, а также подделке документов. Дело передано в прокуратуру.

Согласно материалам дела, в ночь на 29 июня прошлого года на пульт дежурного полиции поступила информация о том, что в местечке Попе произошло ограбление: пьяные нападавшие отобрали у своей жертвы мотороллер, запихнули его в машину и скрылись с места происшествия.

В скором времени в Вентспилсе был остановлен автомобиль Volvo, которым управлял водитель 1993 г.р. Он был пьян, к тому же у него не оказалось водительских прав. Кроме того, он предъявил фальшивые права, якобы выданные в другой стране.

В ходе следствия было установлено, что водитель и его приятель приехали в Попе, пригрозили расправой компании подростков, одного повалили и отобрали мотороллер. Затем похищенное транспортное средство впихнули в машину, но по дороге он выпал. Тогда злоумышленники вернулись и подожгли мотороллер.