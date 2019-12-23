Пьяная мать облила ребенка кипятком за то, что он испортил планшет: дело передано в суд

Прокуратура передала в Рижский суд Латгальского предместья уголовное дело, по которому мать обвиняется в избиении ребенка, обливании его кипятком и оставлении без помощи, сообщает LETA.

В мае 2019 года пьяная женщина разозлилась на то, что ее малолетний сын, возможно, разбил экран планшета. Она несколько раз ударила его и оттаскала за одежду, а потом разогрела воду и облила сына кипятком. Мальчик получил тяжелые телесные повреждения и ожог 35% тела.

Обвиняемая не стала обращаться к медикам и оставила ребенка без помощи, игнорируя его крики. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Мать и ребёнок проживали в Риге, на улице Маскавас.