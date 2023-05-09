Пьяная пара утопила в ванне собаку: они отделались условными сроками

Курземский районный суд вынес условный приговор паре, которая утопила в ванне собаку. Об этом сообщает "Курземес вардс".
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Согласно приговору, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подговорила приятеля утопить собаку, находящуюся под ее опекой.
Мужчина, который также был нетрезв, вышел во двор дома, положил собаку в пакет и поместил ее в ванну с водой, в которой держал собаку под водой до момента наступления смерти животного.
К обоим обвиняемым суд применил лишение свободы сроком на 5 месяцев, лишая права держать собак в течение года.
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