Пьяная женщина устроила дебош в кафе и сорвала двери с петель в изоляторе

По информации Госполиции, 11 сентября в одно из кафе Кандавы зашла сильно пьяная женщина (1968 г.р.), которая стала мешать работе персонала, а также мешала отдыхающим. При этом она еле держалась на ногах, спотыкалась, не могла связно говорить, но при этом материлась.

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Хулиганка подошла к одному из столиков, уселась за чужой стол и стала есть чужие блюда. Вызванным полицейским женщина отказалась назвать свои личные данные, поэтому было принято решение доставить ее в участок полиции в Тукумсе. Во время задержания дебоширка вела себя агрессивно поэтому ей надели наручники.

Уже находясь в участке, задержанная сорвала с петель двери в изоляторе и сорвала трубу под раковиной. Полиция начала в отношении возмутительницы спокойствия три административных процесса. В общей сложности ей придется заплатить штраф в размере около 325 евро. Возможно, в отношении задержанной также будет начат уголовный процесс.