Пьяная женщина за рулем выехала на рельсы, заблокировав движение поезда
Foto: LETA

Утром 27 марта Госполиция получила сообщение из Лиепаи
о дорожно-транспортном происшествии на улице Атследзниеку.

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По данным "Курземес вардс", женщина, управлявшая автомобилем Hyndai, и производя разворот, съехала с дороги на зеленую зону, заехала на железнодорожные пути, повредив железнодорожную инфраструктуру, а также заблокировав движение поезда.

После этого водитель не смогла съехать с железнодорожных путей. При проверке на алкоголь в организме женщины констатировали 1, 49промилле.

Госполиция начала два процесса административного правонарушения — за создание аварийной ситуации и за управление транспортным средством в пьяном виде.

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