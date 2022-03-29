Пьяная женщина за рулем выехала на рельсы, заблокировав движение поезда

Утром 27 марта Госполиция получила сообщение из Лиепаи

о дорожно-транспортном происшествии на улице Атследзниеку.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным "Курземес вардс", женщина, управлявшая автомобилем Hyndai, и производя разворот, съехала с дороги на зеленую зону, заехала на железнодорожные пути, повредив железнодорожную инфраструктуру, а также заблокировав движение поезда.

После этого водитель не смогла съехать с железнодорожных путей. При проверке на алкоголь в организме женщины констатировали 1, 49промилле.

Госполиция начала два процесса административного правонарушения — за создание аварийной ситуации и за управление транспортным средством в пьяном виде.