По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), в минувший понедельник в Саласпилсе группа пьяных злоумышленников напала на мужчину (1984 г.р.). Его избили, а затем отобрали мобильный телефон. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

Как отмечают в РРУП, 42-летнего грабителя удалось задержать на месте происшествия, а трое его подельников скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Саласпилсского участка полиции установили личности остальных подозреваемых и на следующий день их задержали.

Задержанные 1973, 1976 и 1981 г.р. , которые ранее не попадали в поле зрения органов правопорядка, были помещены в изолятор временного содержания, но затем отпущены под полицейский надзор.

В ходе предварительного следствия установили, что конфликт на улице произошел по личным мотивам и об ограблении никто изначально не помышлял. Трое из компании избивали жертву, а четвертый отобрал телефон. Следствие продолжается.