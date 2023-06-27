Пьяные и в крови: двое в Пурвциемсе задержаны за убийство женщины

25 июня в одном из многоквартирных домов в рижском микрорайоне Пурвциемс была убита женщина. Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной полиции задержали двух подозреваемых.

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В минувшее воскресенье полицейские получили звонок от обеспокоенной жительницы — она рассказала, что в соседней квартире может находиться труп. Об этом ей самой ранее рассказал по телефону проживающий в квартире сосед.

Правоохранители немедленно отреагировали и направились по указанному адресу, где получили подтверждение полученной информации — в квартире действительно находилась мертвая женщина. Так же в квартире находились двое мужчин, один из которых позвонил соседке и рассказал, что в его квартире лежит труп.

На одежде обоих мужчин были видны следы крови. Они были задержаны и доставлены в полицию. После теста на алкоголь выяснилось, что они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе опроса соседей полицейские выяснили, что в ту ночь, скорее всего, между женщиной и двумя мужчинами возник конфликт во время совместного употребления алкоголя. В результате женщина 1954 года рождения получила телесные травмы, от которых скончалась.

Задержанные мужчины родились в 1958 и 1965 годах, один из них ранее уже попадал в поле зрения полиции за умышленное убийство.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.