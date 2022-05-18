Пьяные мужчины стреляли по машинам из пневматики

В Кулдиге полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в порче чужих машин, сообщили в Государственной полиции.

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15 мая полиция получила заявления о том, что в Кулдиге, возможно, из пневматического оружия, стреляли в машины. На месте происшествия выяснилось, что пострадали три автомобиля - у всех повреждено лобовое стекло, у одного также - кузов.

Стражи порядка опросили местных жителей и получили необходимую информацию. В тот же день по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин и был проведен обыск в квартире, из которой предположительно и были произведены выстрелы. В квартире было обнаружено пневматическое оружие.

На момент задержания мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и признались в содеянном. Накануне вечером они, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, забавы ради решили пострелять сначала по деревьям, а потом - по машинам.

Согласно закону, запрещено носить, перевозить и использовать любое оружие, если в выдохе или крови констатировано больше 0,5 промилле алкоголя, а также под воздействием наркотических, психотропных, токсичных или других одурманивающих веществ.

За намеренную порчу чужого имущества закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.