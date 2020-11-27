Пьяные подростки попались на угоне машины

В минувший четверг сотрудники Елгавского участка полиции по подозрению в актокраже задержали двух несовершеннолетних угонщиков и их старшего товарища.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, в ночь на 26 ноября в Калнциемской волости, со двора частного дома укради автомобиль Audi A6 Avant. Как оказалось, ключ находился в замке зажигания, а машина стояла открытой.

В ходе расследования полиция вышла на след подозреваемых и вскоре их задержала: угонщиками оказались подростков 2003 и 2005 г.., а также мужчина 1993 г.р. При проверке в организме одного из подростков, управлявшего транспортным средством, констатировали 0,69 промилле. Также полиция установила, что подросток ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за различные нарушения.

Все трое признали свою вину в содеянном. Следствие по делу продолжается.