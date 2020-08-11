Пьяные подростки устроили погром на остановке в Кенгарагсе

Рижская муниципальная полиция минувшей ночью задержала в Кенгарагсе двух пьяных подростков, которые громили остановку, сообщает LETA.

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Прибыв на место происшествия, полицейские увидели двух мужчин. Один из них держал одного из нарушителей — он упал на землю и его удалось поймать. Второй успел убежать. Подняв хулигана на ноги, полицейский опознал его: этот 13-летний мальчик уже попадал в поле зрения полиции за подобные нарушения. Объяснить мотивы своего поступка задержанный не смог, поскольку был слишком пьян.

Во время разговора с полицией один из вызвавших её мужчин заметил второго подростка, который прятался за машинами. Он помог полиции задержать его. Мальчик тоже был пьян, говорил бессвязно и шатался, от него пахло алкоголем. Проверив его данные, полиция выяснила, что он всего на год старше сообщника.

Полиция вызвала Неотложную медицинскую помощь, и одного из нарушителей было решено госпитализировать. Второго доставили в полицейский участок, где у него началась сильная рвота. Повторно вызванные медики решили госпитализировать и его.

Из родителей дозвониться удалось только до матери одного из нарушителей, которая сообщила, что находится за пределами Риги и собиралась вернуться только через неделю. Материалы дела переданы в отдел профилактики детских правонарушений для оценки ответственности родителей за то, что дети находились одни в общественном месте после 22:00, употребляли алкоголь и совершили хулиганство.