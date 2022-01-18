Пьяные приятели разбили стекло в частном доме и до смерти избили хозяина
Foto: LETA

По данным Видземского регионального управления полиции, в Валмиере задержаны и отправлены под арест мужчина 2000 и юноша 2003 г.р., подозреваемые в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

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Сообщение о драке поступило на пульт дежурного в ночь на 16 января. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили пожилого человека с повреждениями головы. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Следствие установило, что двое приятелей выбили камнем стекло в одном из домов. Хозяин дома вышел на улицу, где у него завязался конфликт с хулиганами, после чего началась драка. Во время драки нападавшие жестоко расправились с мужчиной. Оба в момент совершения преступления были пьяны.

Следствие по делу продолжается.

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