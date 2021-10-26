Пьяные родители жестоко обращались с двухмесячным ребенком

В одном их рижских кризисных центров в ходе семейного конфликта пострадал двухмесячный младенец, которому потребовалась помощь медиков, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

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Вызов на место происшествия поступил в час ночи. Сообщалось, что в кризисном центре Красного креста "Буртниекс" происходит семейный конфликт. Полицейских у входа в центр встретила дежурная, на руках у которой был младенец. Она провела стражей порядка в комнату, где скандалили родители ребенка. "Оба родителя находились в сильном алкогольном опьянении и даже в присутствии полицейских не могли успокоиться. Удалось выяснить, что во время скандала они бросали младенца друг другу и вели себя с ним жестоко", - рассказал представитель Рижской полиции самоуправления Юрис Инкинс.

Так как возникли подозрения, что в действиях родителей можно усмотреть признаки уголовно наказуемого деяния, информация о случившемся была передана Государственной полиции. Прибывшие на место сотрудники Госполиции задержали обоих родителей для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.

На место вызвали сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, которые приняли решение доставить ребенка в Детскую больницу.