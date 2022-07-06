Пьяные забавы: вызвал пожарных, матерился, угодил в полицию

Вечером 5 июля сотрудники Лиепайской полиции получили вызов в Лаумовский район, откуда сообщили о пожаре.

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Как сообщает "Курземес вардс", по указанному адресу стражи порядка встретили спасателей, которые уже обследовали здание и сделали вывод, что ничего и не горело.

В одной из квартир полицейские встретили компанию, в которой оказался и мужчина, вызвавший пожарных. На него указали приятели, после чего он и сам признался в шуточном звонке. В организме шутника констатировали 2,5 промилле.

Кроме того, мужчина стал проявлять агрессию, а на просьбы прекратить дебош он стал материться. В итоге, было принято решение о его задержании.

Против хулигана начаты два административных процесса: за необоснованный вызов оперативных служб и за мелкое хулиганство. Закон предусматривает, что за подобный вызов мужчине грозит штраф от 35 до 140 евро, а за мелкое хулиганство — от 70 до 500 евро.