Пьяный хулиган устроил дебош в баре за отказ продать ему алкоголь
Foto: F64

Вечером 6 октября на пульт дежурного Лиепайского участка полиции поступила информация о том, что в одном из баров пьяный и агрессивный посетитель конфликтует с персоналом и охранником.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, на момент приезда стражей порядка охраннику удалось задержать пьяного дебошира, который кричал и сквернословил.

Оказалось, что ранее мужчина пришел в бар с приятелем, но потом с ним разругался. Когда же он попросил себе еще алкоголя, сотрудница бара, видя его состояние, отказала. После этого посетитель стал дебоширить.

Прибывший охранник сначала пытался уговорить хулигана покинуть бар, но после того, как тот стал оказывать сопротивление, распылил перечный газ и вызвал полицию. В отношении задержанного начат административный процесс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя