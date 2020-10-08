Пьяный хулиган устроил дебош в баре за отказ продать ему алкоголь

Вечером 6 октября на пульт дежурного Лиепайского участка полиции поступила информация о том, что в одном из баров пьяный и агрессивный посетитель конфликтует с персоналом и охранником.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, на момент приезда стражей порядка охраннику удалось задержать пьяного дебошира, который кричал и сквернословил.

Оказалось, что ранее мужчина пришел в бар с приятелем, но потом с ним разругался. Когда же он попросил себе еще алкоголя, сотрудница бара, видя его состояние, отказала. После этого посетитель стал дебоширить.

Прибывший охранник сначала пытался уговорить хулигана покинуть бар, но после того, как тот стал оказывать сопротивление, распылил перечный газ и вызвал полицию. В отношении задержанного начат административный процесс.